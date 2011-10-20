〔欧股业绩〕诺基亚第三季获利高于预估,受基本机型销售提振(更新版)

(新增细节)

* 第三季EPS为0.03欧元,市场预估亏0.01欧元

* 智能手机销量达1,680万支,高于预估的1,590万支

* 基本款手机销量达8,980万支,预估为6,700-8,970万支

* 股价大涨10%

路透赫尔辛基10月20日电---全球最大手机制造商诺基亚NOK1V.HE周四公布的第三季获利降幅小于预估,因降价和推出新款机型,提振基本机型在印度等主要市场的销售.

诺基亚股价在业绩公布後大涨9.3%至4.9欧元,创5月以来的最高.

诺基亚表示,卖出8,980万部基本款手机,原预估销量为6,700-8,970万部.该公司准备凭借在下周推出的首款Windows手机在智能手机市场杀出血路.

捍卫印度等市场的地位对诺基亚来说至关重要,因同行苹果推出较低廉的智能手机.

诺基亚第三季基本每股盈馀(EPS)为0.03欧元,路透访问的分析师预计为每股亏损0.01欧元.上年同期为获利0.14欧元.

瑞典银行分析师Jari Honko表示,"财报明显好于预期.出货的手机销量扮演最重要角色,智能手机销量比预期更高."

"相比原先预期,诺基亚似乎在进一步复苏或反弹.第四季财测暗示,这种趋势将会持续,"Honko称.

诺基亚预计,第四季主要手机业务的基本营业利润率为1-5%.

下周诺基亚将在伦敦推出首款使用微软(MSFT.O)Windows Phone平台的新机型.与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在蓬勃发展的智能手机市场一争高下.

该公司2月宣布与微软合作,且曾因试图出售使用旧有Symbian平台的机型,令智能手机销量骤降而陷于困境.(完)