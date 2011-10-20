〔伦敦美债〕公债价格下跌,因EFSF指导文件显示其将能涉入二级市场

路透伦敦10月20日电---美国公债价格周四在欧洲下滑,此前欧元区救援基金指导文件证实,该基金将能够涉入二级债券市场.不过由于如何杠杆化该基金细节不足,公债跌幅有限.

指标公债收益率(殖利率)介于2.05%-2.30%区间的中间,因投资者该基金使用指导原则仔细审读.

路透获得的救援基金指导文件中显示,若欧元区国家不存在银行偿付问题、且历史借款成本合理,EFSF可在二级市场购买债券.[ID:nCN1165220]

美国公债期货价格最新下跌3/32,报128-24/32,跟随德债期货FGBLc1跌势.指标10年期公债收益率US10YT=RR报2.17%,周三美国尾盘报2.157%.

"跌势受德债带动,也受到有关EFSF将在二级市场购买债券的消息影响...不过鉴于(一国寻求此类援助)所需达到的标准,不知道该消息为什麽这麽受重视,"蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)交易员Craig Collins称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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