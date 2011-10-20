〔国际油市〕亚洲燃料油价格微升,12月/1月合约价格接近每吨6美元

路透新加坡10月20日电---亚洲燃料油市场周四微升,受惠于固定价格合约的买兴强劲,各合约交易量超过10万吨,主要受指标原油大跌推动.
与此相反,跨月合约继上日录得大块交易量後下滑,12月/1月合约涨幅最大,达0.63美元,暗示市场弥漫的偏多人气或将延续到第二个月以上.
"11月/12月合约在8.00-9.00美元的价位已保持一周多,这可能是价值所在.谁都没有实在的把握将其推出当前区间,"一位驻新加坡的亚洲交易商称.
"这就是目前12月/1月合约受关注的原因所在.个人而言,我认为,该合约不会比目前的表现还要强劲,不过在当前6.00美元左右的价值水平和11月/12月合约价格之间颇有些空间存在."
随着中东需求放缓,导致更多符合规格的供给流向东亚,市场很可能从当前的强劲水准下滑.
不过,即期市场仍然持坚,180-cst和380-cst现货价差位于每吨升水10.00美元上方已有约一周.11月/12月逆价差在8.00美元上方.
由于12月布兰特合约每桶跌逾2.00美元,近月11月合约的买兴强劲,提振裂解价差至每桶贴水近4.00美元.
11月裂解价差收窄0.55美元,每桶较迪拜原油贴水4.16美元.12月裂解价差走强0.57美元,报每桶较迪拜原油贴水4.64美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 661.30 661.70 661.50 671.63 -10.13 -1.51
现货380CST燃料油 FO380-SIN 654.30 654.70 654.50 666.00 -11.50 -1.73
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 669.00 671.00 670.00 682.00 -12.00 -1.76
380CST船用燃料油升水 14.70 16.30 15.50 16.00 -0.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 11.00 11.25 11.13 10.75 0.38 3.49
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.00 11.40 11.20 12.50 -1.30 -10.40 (完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫