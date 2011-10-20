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商品期货 | 2011年 10月 20日 星期四 23:35 BJT

〔国际油市〕11月5日止四周OPEC石油日均出口料将增加24万桶--分析师

路透伦敦10月20日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至11月5日的四周内,石油日均出口料将增加24万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至11月5日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,282万桶,截至10月8日止四周原油出口量为2,258万桶.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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