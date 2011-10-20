〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,和欧元一起下滑

* 英镑跟随欧元走低,因投资人担忧欧盟峰会
* 英国零售销售意外上升对英镑的提振昙花一现
* 交易商说英镑依然会出现逢高卖出
路透伦敦10月20日电---英镑兑美元周四下滑,和欧元一起下跌,因投资者对周末欧盟峰会在解决欧债危机上取得多少进展存疑.
英镑受欧元走势影响大幅震荡,回吐稍早升幅,因德国媒体报导,德国不排除押後原计划在周五开始举行的会议.
稍後德国政府消息人士表示,欧盟峰会将如期举行,但不会就欧元区救助基金杠杆化达成协议.
英国9月零售销售意外上升,仅对英镑带来短暂提振,因数据未能改变英国经济复苏困难重重的观点.
鉴于周末事件的风险,分析师称,英镑的走向将继续受欧元主导,且如果市场认为欧洲领导人未能同意调整欧元区救助基金的规模和范围,英镑兑美元的跌幅更大.
"如果周末欧盟峰会的结果令人失望,股市将交投疲弱,英镑/美元将下跌,欧元/英镑也将下滑,"苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说.
英镑/美元GBP=D4下跌约0.5%,至日内低位1.5682美元,从稍早触及的日内高位1.5803美元回落.英镑在上周触及1.5853美元一个月高位後回落.
欧元/英镑EURGBP=D4基本持稳在0.8730英镑.
来自中东投资者的买需使欧元在略高于200天移动均线的水平徘徊,周四切入位在0.8728英镑,为欧元带来技术支持.
同时,欧元上行受到据称在0.8765英镑上方的大规模卖盘所限制,之後是10月17日触及的高位0.8797英镑.
一伦敦交易商说,"我认为英镑将出现逢高卖出,总体而言,卖盘将在1.5650-1.5850美元区间."(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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