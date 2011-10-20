〔欧元债市〕德债期货上涨,市场关注周末欧盟峰会

* 德债期货收在交投区间上端

* 意大利公债收益率升穿6%,反映峰会风险

* 市场吸纳西班牙和法国公债标售

路透伦敦10月20日电---德债期货周四收高,交投震荡,因短线投机客对欧洲领导人在本周末峰会上是否会推出应对债务危机计划以及可能推出何种措施的任何线索都作出反应.

欧洲领导人周日将开会,市场对他们将推出综合计划的预期值很高,但仍有许多不同意见.

讨论的一个关键点--银行资本重组看来已经得到解决,但德法就如何增强欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的纷争可能令应对危机的方案削弱或推迟.

欧元区两位官员周四稍晚表示,法国和德国正考虑下周再举行一次峰会.

路透稍早有关欧元区救助基金将能够透过购买公债来提供支持的指引报导带动了投资人的乐观情绪,但德国消息认识称峰会可能不会就如何将救助基金杠杆化达成协议,乐观情绪被压制.

德债期货FGBLc1收高34个跳动点,报135.43,盘中交投区间宽至132个跳动点.

避险需求压低股市,意大利10年期公债收益率升穿6%阻力位.

西班牙在穆迪下调其评等後首次发债,法国也在穆迪对该国评等发出警告後首次发债,均顺利进行,认购倍数也不错.

西班牙/德国10年期公债收益率差ES10YT=TWEBDE10YT=TWEB扩阔20个基点,报354个基点,法国/德国10年期公债收益率差小幅扩阔至19年新高119个基点,之後回落至116个基点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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