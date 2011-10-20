〔欧洲股市〕触及两周收盘低位,因对欧盟峰会感到不安

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.4%
* 围绕周日欧盟峰会的不确定性拖累市场人气
* 银行股,矿业股跌幅居前
路透伦敦10月20日电---欧洲股市周四触及两周收盘低位,盘中动荡,因周日的欧盟峰会能否按计划顺利召开的疑虑盖过欧洲救助基金能够在二级市场买入债券的消息.
德国世界报报导,德国政府不排除推迟欧盟峰会的可能,打压投资者关于周末欧盟峰会将产生具体计划解决债务危机的乐观预期.
不过德国政府消息人士表示,欧盟峰会将如期举行,但不会就欧元区救助基金杠杆化达成协议.
"欧盟可能于未来48小时召开峰会,不过目前的迹象显示什麽进展都没有.如果周末没有什麽协议达成,将非常利空市场."一支管理800亿美元基金的投资交易主管表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.4%,报954.27点,此为10月7日来最低收位.该指数本周迄今下挫2.2%,可能录得周度下跌,而该指数之前三周连涨.
银行股指数.SX7P下跌4%,跌幅最大.欧洲的银行在欧元区外围国家公债有大量敞口,且一旦希腊违约,将受到拖累.
矿业股也大跌,跟随金属价格大幅下跌,因担心工业金属需求.欧洲矿业类指数.SXPP劲跌3.6%.
英国富时100指数.FTSE收跌1.21%,至5,384.68点;德国股市DAX指数.GDAXI下挫2.49%,至5,766.48点,法国CAC-40指数.FCHI收低2.32%,至3,084.07点.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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