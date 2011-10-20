〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货逆转涨势收跌,受累于获利了结

路透芝加哥10月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四天收低,交易商称,因市场人士出脱买大豆/卖玉米的套利交易以及美国上周出口销售数据令人失望.
上周近月CBOT大豆合约Sc1较近月CBOT玉米合约Cc1上涨逾0.71-1/2美元,但本周到目前为止回吐约0.58美元,因交易商锁定获利.
不过收盘前大豆从日低反弹,因德法两国领导人的讲话在本周末欧盟峰会前缓解市场忧虑,导致美元走软.
大豆现货市场走坚继续支撑大豆期货,因美国农户仍不愿卖出新收割的大豆.
上周大豆出口销售令人失望.农业部报告称,上周出口销售大豆59.48万吨,低于市场预期的85-100万吨.
农业部报告,上周出口销售豆粕34.94万吨(新作和旧作累计总额),高于市场预期的10-15万吨.上周出口销售豆油6,100吨,在市场5,000-15,000吨的预估区间内.
一位农业气象学家称,除包括俄亥俄河谷在内的东部部分区域有降水外,美国中西部天气状况总体良好,有利收割.预计周五气温将降至零度以下,但料对已成熟的玉米和大豆作物无害.
CBOT-11月大豆期货SX1收报每蒲式耳12.25美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1收跌0.09美分,报每磅51.39美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收高1美元,收报每短吨320.3美元.
今日CBOT大豆预估成交量为248,203口,豆油为80,369口,豆粕为58,204口.
以下为CBOT农产品期货在1904GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 649.50 11.00 1.7% 3.3%
CBOT大豆Sc1 1225.00 0.00 0.0% -12.1%
CBOT豆粕SMc1 320.30 1.00 0.3% -13.5%
CBOT豆油BOc1 51.39 -0.09 -0.2% -11.0%
CBOT小麦Wc1 630.75 11.25 1.8% -20.6%
CBOT稻米RRc1 1631.50 -13.50 -0.8% 16.6%
EU小麦BL2X1 186.00 0.00 0.0% -26.3%
NYMEX原油期货CLc1 85.98 -0.81 -0.9% -5.9%
道琼工业指数.DJI 11,558 53 0.5% -0.2%
现货金XAU= 1620.95 -20.35 -1.2% 14.2%
欧元/美元EUR= 1.3752 0.0012 0.1% 3.0%
美元指数.DXY 76.9240 -0.1900 -0.3% -2.7%
波罗的海
乾散货指数.BADI 2161 21 1.0% 21.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿