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债券 | 2011年 10月 21日 星期五 03:54 BJT

〔美国基金〕10月19日当周货币市场基金减少19.8亿美元--ICI

路透华盛顿10月20日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月19日当周,美国货币市场共同基金总资产减少19.8亿美元,至2.634万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少9,000万美元,应税非政府货币市场基金资产减少2亿美元,免税基金减少18.7亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少11.8亿美元至9,442.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.4亿美元,至1,984.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少9.7亿美元至5,523亿美元.免税基金资产增加3,000万美元至1,935.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少8.1亿美元至1.690万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加3.4亿美元至6,908.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加7.6亿美元至9,041.6亿美元.免税基金资产减少19.1亿美元至952.1亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 利棣儿

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