〔美国基金〕10月19日当周货币市场基金减少19.8亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少11.8亿美元至9,442.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.4亿美元,至1,984.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少9.7亿美元至5,523亿美元.免税基金资产增加3,000万美元至1,935.1亿美元.