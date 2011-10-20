〔美股盘後〕微软公布第一季业绩後股价盘後下挫逾1%

中国基金：中信资本完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。
路透纽约10月20日电---微软(MSFT.O)周四在美股盘後交易中下挫逾1%,此前该公司公布了会计年度第一季业绩.
微软公布第一季每股盈利(EPS)为0.68美元;营收为173.7亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预计微软第一季EPS为0.68美元,营收为172.4亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。
路透香港2月7日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业 旗下现代牧业 称，预计去年度净亏损不少于6亿元人民币，受累于原奶价下跌等因素。
(重发以补齐代码) 路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8604 2 欧元 7.3693 317 日圆 6.139 -390 港元 0.8843