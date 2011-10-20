〔美股盘後〕微软公布第一季业绩後股价盘後下挫逾1%

路透纽约10月20日电---微软(MSFT.O)周四在美股盘後交易中下挫逾1%,此前该公司公布了会计年度第一季业绩.

微软公布第一季每股盈利(EPS)为0.68美元;营收为173.7亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预计微软第一季EPS为0.68美元,营收为172.4亿美元.(完)