〔美国债市〕公债价格几无变动,市场对欧盟峰会能否拿出解决方案存疑

* 法国和德国确认将召开欧盟峰会

* 美国费城联邦储备银行制造业指数高于预估

* 美国10月15日当周初请失业金人数下降

路透纽约10月20日电---美国公债价格周四几无变动,交易商怀疑欧元区领导人能否在本周末峰会上拿出解决欧债危机的计划.

德法对于如何扩容欧元区救助基金依旧存在巨大分歧的报导,稍早带动投资者离开股市,转投入美国公债.

德国世界报报导称,德国没有排除推迟峰会的可能性後,投资者的风险厌恶情绪进一步加剧.

但德法发表联合声明证实本周末将举行峰会,并承诺最晚在周三将对欧债危机作出"大规模回应"後,公债价格下跌.

"很难跟上消息的变化,全天内数位消息人士带来了好几个消息,不是暗示峰会将举行,就是说峰会将停办,"Jefferies & Co.驻纽约货币市场分析师Tom Simons称.

"今天市场的走势就反应了这一点,较之最近几周市场波动异常剧烈,"

一些市场人士仍预计本周末将达成某种形式,但没有实质内容的协议.

"欧洲领导人可能在峰会上达成广泛框架,但严重缺乏细节,"Foxhall Capital Management董事长兼首席投资长Paul Dietrich称.

Dietrich表示,他管理的8亿美元资产中的90%投资于短期公债,这一策略是为了防范市场动荡.如果欧盟峰会令人失望,市场可能将出现动荡.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌7/32,收益率报2.18%,30年期公债US30YT=RR价格下滑15/32,收益率报3.2%.

欧债危机对全球经济影响的忧虑最近几天主导了市场交易,甚至盖过了美国一些经济数据好于预期的影响.

美国大西洋沿岸中部地区10月制造业活动回升,同时上周美国一周初请失业金人数下降,这些迹象显示美国经济可能将避开衰退.

"这再次显示目前美国经济的基本体质仍然完好无损,而欧洲却是无所不在的威胁,"Miller Tabak & Co LLC驻纽约首席经济策略师Andrew Wilkinson称.

美国午後标售的30年期通膨保值债券(TIPS)受到投资者热烈追捧,得标利率触及纪录低位0.999%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+) 0.266

五年期公债US5YT=RR 99-23/32 (-03/32) 1.060

10年期公债US10YT=RR 99-17/32 (-07/32) 2.180

30年期公债US30YT=RR 110-18/32 (-16/32) 3.198 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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