〔美国股市〕道琼工业指数收高0.32%,Nasdaq指数小跌0.21%

路透纽约10月20日电---美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数收涨,整日交投震荡,交易商关注欧洲领导人试图令市场相信欧债危机解决方案很快将出台.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点;标准普尔500指数.SPX收高5.51点,或0.46%,报1,215.39点.Nasdaq指数.IXIC收挫5.42点,或0.21%,报2,598.62点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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