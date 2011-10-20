〔美国股市〕ADR多数收低,成长忧虑重压银行和能源股

路透纽约10月20日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周四多数下跌,持续的不确定性令对全球成长前景的担忧再度成为焦点.
商品价格走低,因担忧成长放缓将令诸如中国等国需求减少.美国11月原油期货CLX1下跌,压低全球能源股.金融股也走低.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR小跌0.02%,今年迄今累计下挫逾15%,因主权债危机肆虐欧元区,且市场对中国成长放缓的忧虑加重.美国股市标准普尔500指数.SPX收升0.46%.
中石油(SNP.N)跌0.79%,收报91.43美元.中海油(CEO.N)下挫1.67%,报166.42美元.必和必拓(BBL.N)收跌0.09%,报58.38美元.Petroleo Brasil(PBR.N)重挫2.45%,报23.11美元.
银行股继续承压,巴克莱(BCS.N)跌0.18%,报11.12美元.汇丰控股HBC.N挫0.44%,报40.60美元.德意志银行(DB.N)大跌1.96%,报36.45美元.
上涨股方面,诺基亚(NOK.N)跳升6.21%,报6.50美元,之前该公司报告第三季意外获利.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升0.72%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收低1.07%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌1.46%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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