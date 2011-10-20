〔美国债市〕标普预计ABS发行仍将保持迟滞直至2012年

IFR纽约10月20日电---标准普尔周四发布的一份研究报告称,至2012年第一季,美国结构性融资交易(ABS/CMBS/RMBS/CLOs,或上述产品的组合)的发行规模仍将持于或低于今年迄今的每季度500亿美元的水平.

ABS发行仍将保持迟滞,但汽车ABS和担保贷款凭证(CLO)将是亮点,因今年剩馀时间,这两类资产支撑证券的发行日程较为充实.

标普称,非机构住宅抵押贷款支持证券(RMBS)的前景更较黯淡,市场的总体看法是发行规模将降至最低水平,且未来数年不可能出现导致发行量增加的重大改革.

ABS East行业大会是本周有资产担保证券(ABS)市场的主要关注点,周四ABS一级市场仍基本淡静.只有Cabelas 2011-IV (CABMT 2011-4)这一宗信用卡交易定价.

此宗交易为144a交易,规模为3亿美元,富国银行和加拿大皇家银行为联席主承销商.标普,惠誉和DBRS为交易评级.

交易包括两个部分,均为4.97年期,AAA评级,规模取决于需求,由一个浮息和一个固息部分组成.

交易规模从最初的2.5亿美元扩大至目前的3亿美元.

根据路透LPC,高盛正在为Ares Management LLC的4亿美元担保贷款凭证(CLO)进行市场推广.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>