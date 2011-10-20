〔加拿大股市〕收低但扳回稍早部分跌幅,金矿类股跌幅最大

路透多伦多10月20日电---加拿大股市周四收低,金矿类股下挫,但法国和德国领导人保证欧债危机解决方案正在研讨中,帮助带动大盘指数从稍早更深跌幅中反弹.
由于石油和金属价格下跌,商品类股领跌大盘,金矿类股跌幅最大,Barrick Gold (ABX.TO)下滑1.6%,报44.94加元,Agnico Eagle(AEM.TO)重挫6.4%,至44.30加元,Goldcorp (G.TO)下跌0.7%,至45.01加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低19.17点,或0.16%,报11,830.33点,10大类股中有五类下挫.
分析师认为大盘指数的较小支撑位在11,500点左右,重大支撑位在11,000点附近.
金融类股收高0.1%,加拿大皇家银行(RY.TO)涨0.4%,报47.59加元,多伦多道明银行(TD.TO)升0.5%,报73.72加元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI