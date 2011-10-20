〔美国股市〕道指和标普500指数小幅收涨,仍然担忧欧洲情势

* 德法两国称欧元区债务危机协议将在周三前达成

* 美国经济数据良莠不齐,费城联储制造业数据暗示经济复苏

* 微软公布业绩後,股价盘後下滑

* 道指收升0.3%,标普500指数收高0.5%,Nasdaq指数下滑0.2%

路透纽约10月20日电---美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.

标普500指数在过去七个交易日尾盘轮替收升和收跌,且一直陷入狭窄区间,因市场关注欧洲的最新消息.

德国和法国周四声明称,欧元区领导人现在将出席两次峰会商讨债务危机,周三举行的第二轮会议将准备好一套解决方案.

"这声明足以令股市脱离日内低位,但仍有一段很长的路要走,"在纽约的Banyan Partners LLC首席市场策略师Robert Pavlik说.

市场不安情绪仍然高涨.CBOE波动率指数.VIX上升逾1%,至接近35,延续周三上升约10%的涨势.

美国经济数据显示10月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动由萎缩转为扩张,而另一报告显示上周美国初请失业金人数下降,这些数据支持股市.

对股市不利的经济数据方面,美国9月成屋销售下跌,且美国9月领先指标仅小升.

金融股和材料股日内升幅居前,标普500金融类指数.GSPF上扬1.8%,材料类指数.GSPM攀升1%.

道琼工业指数.DJI收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点;标准普尔500指数.SPX收高5.51点,或0.46%,报1,215.39点.Nasdaq指数.IXIC收挫5.42点,或0.21%,报2,598.62点.

欧盟领导人在解决区内债务危机取得进展被视为对股市突破其交投区间至关重要.

标普500指数在升至两个月交投区间的高端大约1,230-1,250点後走势挣扎.

投资者也密切关注美国业绩期的消息.根据汤森路透的数据,在标普500企业中,迄今共有109家企业公布了业绩,当中有70%的企业所公布的业绩优于分析师预期.

收市後,微软(MSFT.O)股价盘後下跌0.5%,至26.87美元,之前该公司公布季报.在常规交易时段,微软股价收低0.3%,报27.04美元.[MSFT.O-RES-CMN]

Ingersoll Rand Plc(IR.N)公布的季度盈利下降,且该公司公布的第四季获利预估低于一些分析师预期,受累于楼市和消费者市场不振.该公司股价劲跌7.9%,报27.38美元.

视象会议企业Polycom IncPLCM.O股价暴跌超过25%,至16.33美元,且令Nasdaq指数承压,此前该公司公布的季度营收不及市场预期.NYSEArca网络股指数.NWX下跌1.8%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约78亿股,低于约80亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约3:2,Nasdaq市场为11:12.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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