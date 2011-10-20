〔国际油市〕NYMEX-11月原油期货续跌,受到期前卖盘及美国经济数据打压

* 到期前卖盘及美国经济数据打压油价

* 法德就峰会的保证扶助限制跌幅

* La Nina将在冬季天气中扮演重要角色--NOAA

路透纽约10月20日电---美国原油期货周四连跌第二日,受11月原油期货今日到期前的结清仓位以及显示经济缓慢成长的经济数据打压.

美国公布的数据显示,9月成屋销售下滑,但上周初请失业金人数减少,而10月大西洋沿岸中部地区制造业活动意外反弹.

在法国和德国表示欧洲领导人在周日峰会上将讨论欧元区危机解决方案,不过要到下周第二次会议才做决定,希望安抚投资人後,原油期货收复部分失地.

此前德国报纸报导称德国不排除推迟峰会後,原油和其他市场稍早大跌.

取暖油期货上涨,走势同原油和汽油期货相反,因一政府预报显示将令气温低于常年的La Nina现象今冬将影响美国天气.

一名利比亚国家过渡委员会(NTC)高阶军事官员表示,被罢黜的前利比亚领导人卡扎菲(格达费)周四在他的家乡苏尔特(Sirte)附近遭擒,并伤重而亡.[ID:nCN1165568]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1到期,结算价下跌0.81美元,或0.94%,结算价报每桶85.30美元,盘中在84.10-86.94美元之间交投.

12月原油期货CLZ1收报86.07美元,跌0.22美元或0.25%,盘中在84.22-87.12美元之间交投.

ICE-12月布兰特原油期货LCOZ1结算价报109.76美元,升1.37美元或1.26%,同美国原油期货溢价扩阔至23.69美元,周三收报22.10美元.

美国10月15日当周初请失业金人数降至40.3万人(预估为40万人),前周修正後为40.9万人(初值为40.4万人).[ID:nCN1165534]

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区10月制造业活动指数升至8.7,预估为负9.0,9月为负17.5.[ID:nEAPAK0E21]

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国9月成屋销售年率为491万户(预估为493万户),8月修正後为506万户(前值为503万户).美国9月成屋销售下跌3.0%(预估为下跌2.0%),8月修正後为增长8.4%(前值为增长7.7%).[ID:nCN1163016]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 85.30 -0.81 -0.9% 84.10 86.94 26,261 112,020

12月原油 86.07 -0.22 -0.3% 84.22 87.12 372,378 366,337

11月RBOB汽油 2.6755 0.0040 0.2% 2.6115 2.6962 20,577 42,663

12月RBOB汽油 2.6570 0.0121 0.5% 2.5952 2.6744 48,450 54,531

11月取暖油 3.0301 0.0489 1.6% 2.9685 3.0345 26,383 40,578

12月取暖油 3.0266 0.0466 1.6% 2.9637 3.0307 46,914 52,096

ICE合约

12月布兰特 109.76 1.37 1.3% 107.31 110.17 268,636 250,461

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 583,799 665,796 674,379 1,406,505 25,058

汽油 112,351 164,804 134,781 275,759 -2,591

取暖油 107,532 154,133 145,278 298,312 -582 (完)