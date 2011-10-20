〔东京汇市〕欧元守住海外市场涨幅且商品货币走坚,欧盟峰会在即

2157GMT--欧元在亚洲交易时段盘初守住海外市场录得的涨幅,已摆脱本周末欧盟(EU)峰会将不会就解决欧债危机采取行动所引发的初步失望情绪的利空影响.
德法推延做出决定的时间,最晚将在周三第二次会议时做出决定.市场似乎仍寄望于欧洲将在寻找解决债务问题的可行计划方面取得进展.
欧元EUR=报1.3771美元,脱离了海外市场低位1.3655美元.欧元在1.3900-1.4100美元区域仍面临强劲阻力.
欧元兑日圆EURJPY=R从104.83低位升至105.80日圆.
美元指数.DXY从77.498微跌至76.975.商品货币因此走坚,澳元重新升至1.0200美元上方.
亚洲没有重要数据出炉,市场聚焦于德国IFO企业景气判断指数.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=