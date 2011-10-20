〔全球航运〕波罗的海船运指数连续第二天上涨,海岬型船需求增强

路透伦敦10月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二日上扬,海岬型市场因中国对铁矿石和煤炭需求旺盛而受到支撑.

该指数涨21点或0.98%至2,161点.

"海岬型市场可能再次让人意外,因很多人原预期其会走软一段时间,但现在铁矿石和煤炭的船运需求增加,推动了该市场,"一经纪商说道.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

澳洲生产今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨2.65%,海岬型船舶日平均获利为30,923美元,本月稍早曾触及2010年11月以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.34%,该型船舶平均获利为16,480美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)