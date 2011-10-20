〔纽约汇市〕欧元走强,受助于债务危机解决方案将出炉的希望(更新版)

(新增文末表格)

* 欧盟峰会前的多则报导显示决策者存在分歧

* 料第二次峰会将通过债务危及解决方案

* 美国道指和标普500指数反弹,令欧元买盘再度浮现

* 欧元料将持于1.3650-1.3914美元的区间内

路透纽约10月20日电---欧元兑美元和日圆周四走强,因投资者仍寄望于在本周末举行的欧盟峰会上决策者将朝制定防止欧债危机恶化的具体计划方向迈进.

欧元尾盘反弹,抹去稍早因相互矛盾的欧洲消息引发的跌幅.相互矛盾的报导凸现出决策者在如何帮助希腊和其他欧元区债务负担沉重国家的问题上存在的分歧.

分析师和交易商称,美国道指和标普500指数上扬也提振对欧元的买兴,尽管有消息称危机解决方案的通过将拖到下周.

"美国股市也为欧元走强助力,"FX Solutions首席交易员Tommy Molloy称.

欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.2%,报1.3731美元.根据路透数据,稍早触及日低1.3655美元,跌穿100周移动均线切入位1.3671美元附近的支撑位.

欧元尾盘的涨势料脆弱,因对欧洲领导人能否就欧债危机解决方案的关键内容达成一致的疑虑犹存,这些内容包括增强欧洲金融稳定工具(EFSF)和欧洲银行资本重组所需的资金和民间债权人在希腊债务上所承担损失的比率.

"投资者越发怀疑他们能否制订出一套能解决问题的计划.这一不确定性令市场走势震荡,"华盛顿Travelex Global Payments的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

惠誉国际在一份报告中称意大利最大型银行的评等展望为负面,这加重了稍早的利空基调.惠誉还将比利时的评等展望保持在负面,警告称,如果欧债危机恶化,将调降该国评等.

**波动性规则**

有关欧洲领导人将在欧盟峰会前拿出解决欧债危机综合方案的乐观情绪提振欧元在周一升至一周高位,但决策者在如何解决危机方面存在的分歧令欧元削减涨幅.

周四稍早,欧元触及日高1.3842美元,因路透获得的EFSF大纲显示,该基金将可利用其所有剩馀借贷容量在二级市场购买债券.

德国世界报报导称,德国政府不排除推迟周日欧盟峰会的可能性,称有关可能的EFSF杠杆化的磋商触礁.消息公布後,欧元涨势消退.

不过,欧元跌势稍後放缓,因德国总理梅克尔和法国总统萨科齐发表联合声明称,峰会将如期进行,但他们还表示,在周三举行第二次会议前不会作出决定.

随着周末峰会的临近,分析师称,欧元可能陷于近期低位约1.3650美元到约1.3914美元高位的区间内.

"欧元将在周末前陷于区间内,"Travelex的Manimbo称.

欧元兑日圆EURJPY=尾盘上扬0.2%,报105.88日圆.欧元兑瑞郎EURCHF=回落1%,报0.8939瑞郎.

美元兑日圆JPY=小升0.05%,报76.85日圆.美元指数.DXY回落0.2%,报76.936.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3775 1.3754 +0.15 +2.98 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.86 76.80 +0.08 -5.29 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.89 105.64 +0.24 -2.52 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8948 0.9028 -0.89 -4.15 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5787 1.5769 +0.11 +1.21 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0160 1.0192 -0.31 +1.94 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0230 1.0228 +0.02 +0.26 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2322 1.2419 -0.78 -1.33 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8723 0.8721 +0.02 +1.76 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7930 0.7918 +0.15 +1.78 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6110 5.6160 -0.09 -3.62 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7259 7.7270 -0.01 -0.82 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6206 6.6239 -0.05 -1.33 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1235 9.1206 +0.03 +1.59 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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