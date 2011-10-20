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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 07:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 83.34 +0.08 +0.10 3765556

搜狐 (SOHU.O) 55.00 -0.10 -0.18 1276291

网易 (NTES.O) 44.63 +0.00 +0.00 425137

百度 (BIDU.O) 123.87 -2.36 -1.87 8535192

亚信科技 ASIA.O 10.39 +0.79 +8.23 561201

侨兴环球电话 XING.O 0.79 -0.02 -2.48 42211

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 -0.30 -2.48 2155691

联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 1201363

日月光 (ASX.N) 4.14 -0.13 -3.04 501826

矽品精密 (SPIL.O) 4.91 -0.14 -2.77 937510

和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 -0.03 -2.97 45920

友达 (AUO.N) 3.84 -0.18 -4.48 406122

中华电信 (CHT.N) 32.78 -0.37 -1.12 87206

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.42 -0.08 -0.23 647718

香港

中国移动 (CHL.N) 48.16 -0.61 -1.25 269581

中国联通 (CHU.N) 19.40 -0.52 -2.61 543975

中国电信 (CHA.N) 62.58 -0.48 -0.76 48578

中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.09 -3.44 13971

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.58 +0.03 +0.85 8347

(完)

--整理 徐文焰

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