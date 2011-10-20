《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 83.34 +0.08 +0.10 3765556
搜狐 (SOHU.O) 55.00 -0.10 -0.18 1276291
网易 (NTES.O) 44.63 +0.00 +0.00 425137
百度 (BIDU.O) 123.87 -2.36 -1.87 8535192
亚信科技 ASIA.O 10.39 +0.79 +8.23 561201
侨兴环球电话 XING.O 0.79 -0.02 -2.48 42211
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 -0.30 -2.48 2155691
联电 (UMC.N) 2.02 -0.01 -0.49 1201363
日月光 (ASX.N) 4.14 -0.13 -3.04 501826
矽品精密 (SPIL.O) 4.91 -0.14 -2.77 937510
和信超媒体 (GIGM.O) 0.98 -0.03 -2.97 45920
友达 (AUO.N) 3.84 -0.18 -4.48 406122
中华电信 (CHT.N) 32.78 -0.37 -1.12 87206
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.42 -0.08 -0.23 647718
香港
中国移动 (CHL.N) 48.16 -0.61 -1.25 269581
中国联通 (CHU.N) 19.40 -0.52 -2.61 543975
中国电信 (CHA.N) 62.58 -0.48 -0.76 48578
中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.09 -3.44 13971
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.58 +0.03 +0.85 8347
(完)
--整理 徐文焰
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)