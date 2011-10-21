〔金砖国家〕10月20日股汇市收盘纵览

路透10月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.71%,报907.71点.

中国股市:沪综指周四收挫1.9%至近31个月新低,煤炭板块领跌带动个股全面下行.此前护盘的银行股亦下挫及中国水电(601669.SS)盘间破发,都对投资者信心再度造成打击.但分析人士认为,尾盘跌幅缩窄,显示有资金承接,短线大盘或震盪修复.沪综指.SSEC收报2,331.366点,下跌46.146点或1.94%,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点.上证180金融指数.SSE180FI收低1.42%.沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,523.2点,跌2.53%,成交量为220,410手.[.SSCN]

香港股市:收低,成交创一个月来最低,因实货大宗商品价格走低,促使投资者对能源股与材料类股了结获利,恒生指数回吐由10月4日低点反弹的涨势.恒生指数.HSI收低1.78%,报17,983.1点.恒生国企指数.HSCE大跌2.67%,报9,196.68点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收跌,市场观望情绪浓重.隔夜欧元持稳,维稳非美货币汇价.今日人民币中间价虽意外跳升,但机构仍未能从中辨明方向.交易员指出,政策真空期内,市场未有明确方向,令机构多保持观望.[CNY/CN][ID:nCN1164452]

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印度股市:收跌约0.9%,此前大多数大型银行扭转上日涨势,因预计下周加息,而且人们对欧洲能否解决债务危机持怀疑态度.指标BSE指数.BSESN收低0.87%,报16,936.89点,30支成分股中有22支下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元创四周来最大单日跌幅,因印度股市下挫和欧元走势动盪令卖压加剧,而此轮卖压源于黄金和石油进口商的美元需求.卢比兑美元INR=D2收报49.79/80,接近稍早触及的一个月低位49.81,且较上日收位跌1.3%,创9月22日以来最大单日跌幅.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,423.030点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.1%,报745.33点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.07%,报31.3525;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.3%,报42.9300.

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巴西股市:拉美股市下跌,因欧洲领导人在扩大欧元区援助基金规模问题上仍存在分歧,削弱了周末欧盟峰会将及时出台一项解决方案的希望.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.74%,因巴西央行周三一如预期宣布减息50个基点的举措,并未战胜外部市场带来的下行压力.[ID:nN1E79J1Z2]

巴西汇市:墨西哥披索带领拉美货币下跌,因人们担心欧洲无法找到债务和银行业危机的快速解决之道.巴西雷亚尔兑美元BRBY收跌0.67%,报1.7870,创逾两周来最低收位.[ID:nN1E79J1LG]

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南非股市:收低,追随全球股市跌势,因欧元区债务忧虑重燃;Mondi(MNDJ.J)领跌,因遭券商降评.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.3%,报27,546.58点.综合指数.JALSH跌1.2%,报30,836.89点.[.J][ID:nL5E7LK53A]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌2.5%至两周低位,8.15上方的止损单被触发後,汇价在收盘前最後一小时内迅速下跌,因欧债问题出现新难题.1630GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.2425,不及周三纽约收盘价8.0380.[ZAR/][ID:nL5E7LK5LU](完)