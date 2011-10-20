〔东京汇市〕谨慎情绪帮助欧元持稳,但诸多风险迫近

* 欧洲重大消息令市场走势震荡

* 欧元持守在本周波动区间中段,静候欧盟峰会

* 德国Ifo企业景气判断指数或加剧经济忧虑

路透悉尼10月21日电---欧元在周五亚洲早盘守住海外市场涨幅,但料将在窄幅区间内盘整,交易商在周末化解欧债危机的峰会前不愿大举建仓.

市场也将迎来德国最新经济数据,或将加剧对欧洲最大经济体德国陷入衰退的担忧.定于0800GMT的德国10月Ifo企业景气判断指数料将下滑,为连续第四个月走低.