〔东京汇市〕谨慎情绪帮助欧元持稳,但诸多风险迫近

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
* 欧洲重大消息令市场走势震荡
* 欧元持守在本周波动区间中段,静候欧盟峰会
* 德国Ifo企业景气判断指数或加剧经济忧虑
路透悉尼10月21日电---欧元在周五亚洲早盘守住海外市场涨幅,但料将在窄幅区间内盘整,交易商在周末化解欧债危机的峰会前不愿大举建仓.
市场也将迎来德国最新经济数据,或将加剧对欧洲最大经济体德国陷入衰退的担忧.定于0800GMT的德国10月Ifo企业景气判断指数料将下滑,为连续第四个月走低.
"这会进一步提升对欧洲央行(ECB)在11月3日下次货币政策会议上降息的预期,"法国巴黎银行在客户报告中写道.
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)