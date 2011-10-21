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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:05 BJT

〔香港新股〕时代手袋拟11月在港上市,募资1.5亿至2亿美元--IFR

路透10月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，时代手袋厂计划11月在港交所上市，募集资金1.5亿至2亿美元。

美银美林独家承销是次交易。

该公司总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其他皮革制品，也为国际名牌手袋进行代工生产。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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