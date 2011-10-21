〔中国企业〕一嗨租车拟明年在美国上市,募资1.5亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地租车服务公司一嗨租车计划明年在美国上市，募集资金1.5亿美元。
巴克莱资本、德银(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)负责安排该交易。
该公司总部设于上海，拥有超过4,000辆汽车，并在全国30多个城市有120多家连锁店。
据报导，该公司曾获得来自鼎晖创投、美国合伙基金Ignition Partners和启明创投的三轮投资，总额9,500万美元。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。