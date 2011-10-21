〔中国企业〕一嗨租车拟明年在美国上市,募资1.5亿美元--IFR

路透10月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地租车服务公司一嗨租车计划明年在美国上市，募集资金1.5亿美元。

巴克莱资本、德银(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)负责安排该交易。

该公司总部设于上海，拥有超过4,000辆汽车，并在全国30多个城市有120多家连锁店。

据报导，该公司曾获得来自鼎晖创投、美国合伙基金Ignition Partners和启明创投的三轮投资，总额9,500万美元。(完)

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