〔全球经济〕奥巴马同欧盟领导人举行视频会议讨论欧元区危机--白宫

路透华盛顿10月20日电---白宫表示,美国总统奥巴马周四与德国,法国和英国领导人举行视频会议,讨论欧元区债务危机和利比亚局势.

白宫表示,德国总理梅克尔与法国总统萨科齐"充分了解欧元区问题的紧迫性,正在努力制定应对目前挑战的全面解决方案,这项方案在政治上亦应具备可持续性".

法国和德国仍在争论如何才能最好地强化欧元区纾困基金,从而帮助欧元区承受住债务危机的冲击.这场危机已经吞噬了希腊,而且有可能扩散到欧元区其他成员国.

欧洲领导人决心拯救欧元,但选民对援助希腊感到不满.领导人必须作出权衡.

奥巴马曾表示希望11月3-4日20国集团(G20)峰会在法国召开之前就能拿出一项方案,白宫再次重申G20会议对各国领导人都很重要.

"他们同意,在11月初嘎纳G20峰会之前保持密切磋商,"白宫在声明中称.(完)