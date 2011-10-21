〔全球经济〕奥巴马同欧盟领导人举行视频会议讨论欧元区危机--白宫

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿10月20日电---白宫表示,美国总统奥巴马周四与德国,法国和英国领导人举行视频会议,讨论欧元区债务危机和利比亚局势.
白宫表示,德国总理梅克尔与法国总统萨科齐"充分了解欧元区问题的紧迫性,正在努力制定应对目前挑战的全面解决方案,这项方案在政治上亦应具备可持续性".
法国和德国仍在争论如何才能最好地强化欧元区纾困基金,从而帮助欧元区承受住债务危机的冲击.这场危机已经吞噬了希腊,而且有可能扩散到欧元区其他成员国.
欧洲领导人决心拯救欧元,但选民对援助希腊感到不满.领导人必须作出权衡.
奥巴马曾表示希望11月3-4日20国集团(G20)峰会在法国召开之前就能拿出一项方案,白宫再次重申G20会议对各国领导人都很重要.
"他们同意,在11月初嘎纳G20峰会之前保持密切磋商,"白宫在声明中称.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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