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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:04 BJT

〔中港个股〕中国人寿300亿元次级债拟下周发行,含10年和15年期--IFR

路透10月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)至多300亿元人民币（47亿美元）的次级债预计将于下周发行。

据悉，该期次级债将分10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种发行。

高盛高华证券和中金公司将任联席主承销商和联席财务顾问。中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。

本期债券将以私募配售方式发行。公司是次300亿次级债发行後其偿付能力充足率将大为提升。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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