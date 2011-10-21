〔中港个股〕中国人寿300亿元次级债拟下周发行,含10年和15年期--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)至多300亿元人民币（47亿美元）的次级债预计将于下周发行。
据悉，该期次级债将分10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种发行。
高盛高华证券和中金公司将任联席主承销商和联席财务顾问。中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。
本期债券将以私募配售方式发行。公司是次300亿次级债发行後其偿付能力充足率将大为提升。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。