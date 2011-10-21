《全球重要经济事件一览表》--10月21日-10月28日

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10月21日(五)

布鲁塞尔--欧洲财长开会为欧盟峰会做准备.

华沙--波兰央行主持"走向更为团结稳定的欧洲:欧元区及中、东和东南欧面临的挑战"会议(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰央行总裁Marek Belka和瑞典央行副总裁艾柯姆在活动首日发表讲话.欧洲央行(ECB)总裁特里谢讲话(0740).欧洲央行执委会成员史塔克参加"如何在现有机构框架下增强欧元区稳定性"小组讨论(0800).欧洲央行委员普雷特参与小组讨论(1345).

意大利博尔扎诺--意大利-德国企业论坛,德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)讲话.

东京--日本央行总裁白川方明在信贷联盟会议上发表讲话(0635).

巴黎--20国集团(G20)举行会议,讨论在阿拉伯之春运动以及全球经济危机爆发後的发展议题.

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话.

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1700).

丹佛--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦将就"美国经济及经济政策前景"在Financial Management Association International年会上讲话(1900).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济现状发表讲话(1720).

10月22日(六)

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

美国维珍尼亚海滩--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克就"金融规划"发表讲话(1400).

10月23日(日)

布鲁塞尔--欧盟高峰会.

10月24日(一)

安大略省多伦多--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"经济增长面临的挑战"发表演讲(1300).

纽约布朗克斯--纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院举办的活动上讲话,主题为"区域和国家经济前景"(1245).

纽约布朗克斯--杜德利在布朗克斯商会就"区域和国家经济前景"发表讲话(1700).

悉尼--澳洲央行副总裁澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在花旗第三季澳新投资会议上讲话(2300).

10月25日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

日内瓦--英国央行副总裁宾恩就"昔日及当今的央行"发表讲话(1630).

渥太华--加拿大央行指标政策利率声明.

华盛顿--众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会.

10月26日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至10月27日).

里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.

罗马--"储蓄日".意大利央行总裁德拉吉和意大利经济部长特雷蒙蒂出席会议(0830).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就国际货币体系的未来,在Official Monetary and Financial Institutions Forum(OMFIF)讲话(1030).

德国多特蒙得--欧洲央行执委会成员史塔克出席2011年DKM年会的小组讨论(1400).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.

纽约--主要决策者、银行高层及监管者出席Buttonwood Gathering(至10月27日),将就主权债风险、中国崛起及全球监管变化等目前经济和金融议题进行讨论.加拿大央行总裁卡尼与会并讲话(2100).

惠灵顿--新西兰央行官方现金利率(OCR)(2100).

10月27日(四)

东京--日本央行公布前景报告.

东京--日本央行货币政策会议.

雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.

布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.

10月28日(五)

暂无重要事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)