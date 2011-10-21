美国与加拿大经济指标预测--10月21日-10月28日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月17日当周------------------------------
10月21日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 -- 120.2
----------------------------------10月24日当周------------------------------
10月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.43
10月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月22日当周 -- +0.1%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- -0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- 持平
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月22日当周 -- +4.6%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 8月 -3.8% -4.1%
经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9%
1300 加拿大央行利率决定 1.0% 1.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 46.0 45.4
10月26日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月21日当周 -- 633.1
再融资指数 -- 3,396.1
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 -0.4% -0.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -- +0.9%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 30 29.5
10月27日(四)
0400 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 59.4
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 -- 40.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.3
续请失业金人数(万人) 10月15日当周 -- 371.9
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.0% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.6%
最终销售 +2.4% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +3.3%
核心PCE物价指数 -- +2.3%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 85.0
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 持平 -1.2%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 10月 -- 正6
10月28日(五)
1230 美国个人所得 9月 +0.3% -0.1%
个人支出 +0.5% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 9月 -- 持平
1230 美国雇佣成本 第三季 -- +0.7%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 -- 57.5
现况指数 -- 73.8
预期指数 -- 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月21日当周 -- --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 -- +2.1% (完)
--编译 李春喜;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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