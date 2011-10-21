〔美国政经〕美联储将就提振楼市复苏将国会呈递"立法建议"--参议员

路透华盛顿10月20日电---美国参议员Dianne Feinstein周四在与美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克会晤後表示,美联储拟就如何帮助楼市复苏向国会呈递"立法建议".

在每周例行政策午餐会上与贝南克进行了交谈的民主党议员表示,他强调需采取更多措施扶助楼市.楼市一直阻碍美国经济复苏,并迫使奥巴马政府重新调整止赎预防方案.

"他们下周将递交一连串建议,"Feinstein向记者表示,并称即将呈递的提议是"我们可以参阅的的立法建议".

另一名参议员Mark Warner表示,贝南克讲话中谈及如何能够"推进"抵押贷款再融资计划.