〔希腊政经〕议会通过撙节措施,无视抗议活动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典10月20日电---希腊议会周四通过了一套撙节措施,不顾雅典市中心的暴力抗议活动、以及导致该国多数地方陷入瘫痪的大罢工.
在总理社会党的帕潘德里欧(George Papandreou)领导下,处境艰难的希腊政府以154票赞成、144票反对的结果在议会获胜,尽管执政党中有一名代表对此套措施中的一项持反对意见.
议会表决通过後,应该可以确保欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)向希腊发放一笔至关重要、80亿欧元(110亿美元)的贷款,该国政府需要用这笔钱来挨过11月的账单支付.
大幅削减工资和养老金、增税及修改劳资协议条款都遭到了强烈地反对,至少有7万人在希腊议会前的雅典宪法广场(Syntagma Square)举行抗议活动.
帕潘德里欧飞往布鲁塞尔,参加周日举行的欧洲领导人峰会,以试图防止债务危机失控.第二次峰会料将在周三举行.
"我们正处于关键的时刻,不仅对我们(希腊)是这样,对欧洲的历史也是如此.在我的记忆中,我从未听到主要欧洲国家的领导人说欧洲有分崩离析的危险,"帕潘德里欧投票前在内阁会议上表示.
"现在是我们所有人担起集体责任的时候了."
希腊陷入衰退已长达三年,堆积如山的公共债务使其无法再从债市筹资,在此情形下,帕潘德里欧政府备感煎熬,一方面借款人要求采取更严厉行动,另一方面得面对节约支出所引发的民怨.
周三这次由代表约一半希腊劳动者的工会所发起的全国性罢工,为危机爆发两年以来规模最大的抗议活动之一,有逾10万人参与其中.
银行、学校和政府大楼关闭,运输服务受到冲击,周四医院人手匮乏,工会誓言将进一步罢工,以继续表达反对之声.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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