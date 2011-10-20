《中国报摘》--金融时报10月21日

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
* 头版头条:
--中国人民银行20日发布的统计报告称,经初步统计,今年前三季度社会融资规模为9.8万亿元人民币,比上年同期少1.26万亿元.
* 其他:
--中国保险行业协会发布《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款(徵求意见稿)》,向社会公开徵求意见.与现行的车险条款相比,徵求意见稿调整了车辆损失险承保、理赔方式,删除十余条免责条款,同时简化索赔资料,优化了条款条例.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)