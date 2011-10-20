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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 07:50 BJT

《中国报摘》--金融时报10月21日

* 头版头条:

--中国人民银行20日发布的统计报告称,经初步统计,今年前三季度社会融资规模为9.8万亿元人民币,比上年同期少1.26万亿元.

* 其他:

--中国保险行业协会发布《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款(徵求意见稿)》,向社会公开徵求意见.与现行的车险条款相比,徵求意见稿调整了车辆损失险承保、理赔方式,删除十余条免责条款,同时简化索赔资料,优化了条款条例.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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