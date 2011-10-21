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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:05 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月21日-10月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月21日(五)

罗马--意大利财政部公布将于10月26日标售的CTZ零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于10月27日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

10月24日(一)

主要国家暂无发债计画.

10月25日(二)

罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

10月26日(三)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售零息债券,认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

10月27日(四)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

10月28日(五)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于0900截止.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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