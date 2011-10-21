《新兴市场重要经济事件预告》--10月21日-10月28日

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10月21日(五)

布鲁塞尔--欧洲国家财长举行会议,为欧盟峰会作准备.

华沙--波兰央行举行会议,主题为"迈向更加团结和稳定的欧洲:欧元区、中欧、东欧和东南欧面临的挑战"(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰央行总裁贝尔卡、瑞典央行副总裁艾柯姆将在会议首日发表讲话.

阿布扎比--海湾地区阿拉伯国家财长和央行总裁开会.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).

巴黎--20国集团(G20)举行会议,主题是在阿拉伯之春运动和全球经济危机背景下的情势发展.

南非德班--南非财长Pravin Gordhan在一个庆祝宴会上发表讲话(1600).

约旦死海--世界经济论坛就阿拉伯世界的经济增长与创造就业举行特别会议(至10月23日).

捷克姆拉达博莱斯拉夫--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik发表演讲,主题为"欧盟金融监管-趋势、机会和风险"(0800).

10月23日(日)

布鲁塞尔--欧盟高峰会会议(从原定10月17日推延).

10月24日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1430).

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在"欧元区未来和捷克共和国的角色"会议上发表讲话(1530).

10月25日(二)

印度孟买--印度央行2011-12年度第二季货币政策检视.

约翰内斯堡--南非财政部公布中期预算报告(1200).

亚的斯亚贝巴--联合国非洲经济委员会(ECA),非洲开发银行和联合国开发计划署(UNDP)联合举行第六届非洲经济会议(至10月28日).

开普敦--南非财政部公布中期预算报告(1200).

克罗地亚(克罗埃西亚)杜布罗夫尼克--东南欧地区金融和投资会议(至10月26日).本地区各国财长和央行总裁出席.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

10月26日(三)

香港--香港-蒙古投资峰会.

迪拜--国际货币基金组织(IMF)发表中东、北非、阿富汗与巴基斯坦地区展望(0600).

温得和克--纳米比亚央行货币政策委员会会议.

塔林--爱沙尼亚央行公布季度政策声明.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)开始进行巴西经济调查.

10月27日(四)

布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协定(FTA)举行高级别会议.

开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",南非财政部副部长发表开幕讲话(首日).

布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年布达佩斯经济论坛上发表讲话.

巴西利亚--巴西央行公布10月议息会议纪录(1030).

10月28日(五)

开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",印尼央行副总裁Muliaman Hadad和印度央行副总裁K C Chakrabarty发表讲话(最後一日).

圣地亚哥--智利央行公布10月议息会议纪录(1130).

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在拉丁美洲贸易研讨会上发表讲话.

墨西哥城--墨西哥央行公布10月14日货币政策委员会会议纪录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)