〔芝加哥期市〕美国玉米期货连续第二日上涨,大豆期货承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月21日电---美国玉米期货周五微升,为连续第二日上涨,此前德国和法国增加了达成欧债危机解决方案的希望.
大豆期货几无变动,市场依然面临美国大豆收获迅速,以及预期主要进口国中国需求减缓的压力.
大豆一直受累于收割进展顺利,大豆/玉米价差交易获利了结,以及担忧世界最大油籽作物买家中国需求.中国的经济增长已连续第三个季度减速.
美国农业部(USDA)周四公布的数据显示,中国大举买入美国玉米推动上周的谷物出口销售至近七个月高位,尽管销售数据低于行业预期.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。