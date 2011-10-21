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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:13 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货连续第二日上涨,大豆期货承压

路透新加坡10月21日电---美国玉米期货周五微升,为连续第二日上涨,此前德国和法国增加了达成欧债危机解决方案的希望.

大豆期货几无变动,市场依然面临美国大豆收获迅速,以及预期主要进口国中国需求减缓的压力.

大豆一直受累于收割进展顺利,大豆/玉米价差交易获利了结,以及担忧世界最大油籽作物买家中国需求.中国的经济增长已连续第三个季度减速.

美国农业部(USDA)周四公布的数据显示,中国大举买入美国玉米推动上周的谷物出口销售至近七个月高位,尽管销售数据低于行业预期.

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