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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:01 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月21日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/24 深 阳光电源 300274 4,480 *30.50 *41.48 国元证券 10/27

10/25 深 梅 安 森 300275 1,467 -- -- 民生证券 10/28

10/25 深 成都路桥 002628 不超过4,200 -- -- 招商证券 10/28

10/26 深 仁智油服 002629 2,861 -- -- 民生证券 10/31

10/26 深 龙生股份 002625 不超过1,933.8 -- -- 齐鲁证券 10/31

10/27 沪 玉龙股份 -- 不超过7,950 -- -- 平安证券 11/1

*10/31 深 八菱科技 002592 1,890 -- -- 民生证券 11/3

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 紫光华宇 300271 -- 30.80 33.85 国信证券

-- 深 金磊股份 002624 -- 11.20 22.40 国信证券

-- 深 和佳股份 300273 -- 20.00 62.19 新 时 代 10/21

-- 沪 恒立油缸 -- -- *23.00 *42.59 平安证券 10/24

-- 深 金 达 威 002626 -- 35.00 22.73 华泰联合 10/24

-- 深 宜昌交运 002627 -- 13.00 20.31 华龙证券 10/26

-- 深 开能环保 300272 -- 11.50 36.28 长江证券 10/26

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

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