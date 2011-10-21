〔中国个股〕上海家化母公司家化集团的并购战两强相争,复星退出

路透上海10月21日电---上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权事宜又有新进展.上海家化(600315.SS)周四公告,意向受让人上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已递交保证金,取得交易资格;而第三家意向受让人上海复星产业投资有限公司已决定终止参与.

家化集团股权转让在上海联合产权交易所挂牌.根据上海联交所的要求,意向受让人在资格确认後向汇入5亿元人民币保证金.

据此前媒体报导,复星产业投资及海航商业分别归属于复星集团、海航集团.而平浦投资成立于今年6月7日,公司注册资本5.01亿元人民币,为一人有限责任公司,系中国平安(601318.SS)(2318.HK)的孙公司.

上海家化集团国有股权转让,挂牌价格为51.09亿元.要求受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元,具有良好的财务状况和支付能力,且受让方及其关联企业与上海家化主营业务不存在同业竞争关系.[ID:nCN1948823]

家化集团整体改制酝酿多时,上海家化被称为"中国日化行业第一品牌",旗下拥有佰草集、清妃、高夫等众多知名品牌.

上海家化周四收报32.49元,略跌0.58%,过去一个月累计微涨0.15%.(完)

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