〔中国证券〕证监会发审委下周一将审核凤凰传媒和西部证券IPO申请

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月21日电---中国证监会发审委周四稍晚公告称,将于下周一(24日)审核江苏凤凰出版传媒股份有限公司和西部证券股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请.
据两家公司预披露的招股说明书显示,凤凰传媒本次拟发行不超过5.09亿股A股,募资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元;西部证券则计划发行至多2亿股A股,此次募集资金主要用于补充营运资金.
凤凰传媒本次IPO的主承销商为中金公司,西部证券的主承销商为招商证券.
凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.
西部证券今年上半年实现营业收入6.48亿元,净利润2.27亿元.根据中国证券业协会公布的2010年度证券公司财务指标排名,西部证券总资产列第44位.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。