〔中国证券〕证监会发审委下周一将审核凤凰传媒和西部证券IPO申请

路透上海10月21日电---中国证监会发审委周四稍晚公告称,将于下周一(24日)审核江苏凤凰出版传媒股份有限公司和西部证券股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请.

据两家公司预披露的招股说明书显示,凤凰传媒本次拟发行不超过5.09亿股A股,募资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元;西部证券则计划发行至多2亿股A股,此次募集资金主要用于补充营运资金.

凤凰传媒本次IPO的主承销商为中金公司,西部证券的主承销商为招商证券.

凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.

西部证券今年上半年实现营业收入6.48亿元,净利润2.27亿元.根据中国证券业协会公布的2010年度证券公司财务指标排名,西部证券总资产列第44位.(完)