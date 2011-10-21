〔日本股市〕微幅开跌且料维持窄幅波动,等待欧洲出现更多信号

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月21日电---日本股市日经指数周五开盘小幅下滑,可能会在相对清淡的交投中维持窄幅波动,因投资者等待欧洲方面出现更多信号.欧洲领导人正就遏制欧元区债务危机制定行动细节.
日经指数.N225下跌0.1%至8,672.43点.东证股价指数.TOPX下滑0.2%至744.28点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。