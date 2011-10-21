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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕微幅开跌且料维持窄幅波动,等待欧洲出现更多信号

路透东京10月21日电---日本股市日经指数周五开盘小幅下滑,可能会在相对清淡的交投中维持窄幅波动,因投资者等待欧洲方面出现更多信号.欧洲领导人正就遏制欧元区债务危机制定行动细节.

日经指数.N225下跌0.1%至8,672.43点.东证股价指数.TOPX下滑0.2%至744.28点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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