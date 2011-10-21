〔中国个股〕浦发银行获准与美国矽谷银行在中国筹建一家合资银行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月21日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四公告称,已获中国银监会批准,浦发银行与美国矽谷银行金融集团(SIVB.O)旗下的矽谷银行成立一家合资银行.
该合资银行注册资本为10亿元人民币,双方股权各半.根据此前公告,该合资银行将专注服务科技型中小企业.
浦发银行周四收报8.73元,过去一个月微跌1.5%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。