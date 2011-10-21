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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:19 BJT

〔中国个股〕浦发银行获准与美国矽谷银行在中国筹建一家合资银行

路透上海10月21日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四公告称,已获中国银监会批准,浦发银行与美国矽谷银行金融集团(SIVB.O)旗下的矽谷银行成立一家合资银行.

该合资银行注册资本为10亿元人民币,双方股权各半.根据此前公告,该合资银行将专注服务科技型中小企业.

浦发银行周四收报8.73元,过去一个月微跌1.5%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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