《独家新闻》入侵Nasdaq黑客或窥探上市公司董事信息--消息

路透10月20日电---据两名知情人士透露,去年侵入Nasdaq计算机系统的黑客在该系统中安装了恶意软件,使他们能够窥探上市公司董事的信息.

这些细节的披露表明,上次网络攻击比之前认为的更加严重,因Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)在2月时曾表示,没有证据显示黑客获取了客户信息.

目前还不清楚黑客究竟盗取了什麽信息,美国联邦调查局(FBI)和国家安全局(NSA)仍在对该案进行调查.

"天晓得他们干了些什麽,这次黑客入侵案的长期影响仍无从知道,"知名网络安全专家Tom Kellermann表示,他有多年从事央行和其他重要金融机构网络安全工作的经验.

这是一次典型的"混合袭击",黑客高手先侵入一个目标,为入侵下一个目标提供方便.今年3月黑客窃取了易安信电脑系统EMC.NRSA Security部门的数字安全密钥,然後使用该密钥侵入国防承包商洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)公司的网络.

Nasdaq此前表示,其交易平台的安全未受到黑客威胁,但黑客攻击了一个名为Directors Desk的网络应用程序,该程序可以使公司董事与高管之间进行沟通和分享文件等.

安全技术公司AirPatrol Corp的首席技术官Kellermann表示,让Directors Desk中毒後,黑客便能获得机密文件及董事的联系内容.

Kellermann和另外一名熟知此项调查的人士称,调查员已获悉,在删除恶意软件之前,黑客能够监视"众多"登录directorsdesk.com的董事.此位熟知该调查的人士未被授权公开讨论此事.

目前仍不清楚,在去年10月发现此次攻击之前,Nasdaq系统被攻破了多长时间.

Nasdaq一名发言人证实,对此次攻击事件的调查正在继续,但拒绝透露更多详情.

**NSA助力Nasdaq**

美国联邦调查局官员Shawn Henry表示,金融服务产业每年都因黑客损失数亿美元,事实上这些网络攻击的"破坏性"与日俱增.

"我们知道,黑客能够完全自由地进入某些网络.一旦入侵,他们便有破坏资料的能力,"他接受路透电话采访时称,"我们认为这对所有行业而言都是真正的威胁,尤其是金融服务领域."Henry拒绝就Nasdaq遭受攻击一事置评.

美国国家安全局局长暨网战司令部(Cyber Command)指挥官,陆军将军Keith Alexander指出,NSA正与Nasdaq合作,保护其网络免受进一步的攻击.

Alexander在马里兰州巴尔的摩会议上告诉安全专家,美国正提升防务能力,但面对数量激增、更具破坏性的电子攻击仍有"很多薄弱环节".

"单一民族国家、非单一民族国家的行动分子和黑客集团,正创造越来越难破解和威胁性高的工具,我们不得不作好应对的准备,"他并称.

在爆出众多着名网络犯罪案件之际,美国奥巴马政府希望国会批准综合性的网络安全法案,以增强政府阻遏猖獗网络威胁的能力.

据知情人士透露,Alexander及其他高级官员与国会议员于周三和周四举行了机密会议,商讨这一问题.

Nasdaq执行长Robert Greifeld在7月指出,该交易所面临持续的网络攻击,迫使其每年花费近10亿美元用于网络安全.

"当我们坐在这里,每天总有人试图闯入我们的系统,"Greifeld在接受专访时表示."因此我们对于不断变化的对手,不得不比以往更加警戒."(完)