《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日(I)

**上海证券报**

--国家电监会新闻发言人谭荣尧表示,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.他并预计今後一段时间,煤价仍将维持高位运行并可能进一步上涨,将加剧部分地区的电煤供应紧张局面.

--上海家化(600315.SS)公告称,家化集团有限公司100%股权转让项目意向受让人上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已在规定时间内递交保证金,取得交易资格;意向受让人上海复星产业投资有限公司则决定退出.

--长江证券(000783.SZ)披露首份上市券商三季报:今年前三季度盈利3.3亿元人民币,同比大幅下降65.05%;前三季度每股收益0.14元.其中,长江证券三季度利润下滑较大并陷入亏损,当季净亏8,495万元.

**人民日报**

--烟台市在北京与多家企业签署包括高新区辛安河污水处理厂、蓬莱市索诺玛葡萄酒文化中心等在内的九个重点项目,总投资38.05亿美元,涉及新能源、低碳环保、旅游、商贸、物流、城市建设和高新技术产业等领域.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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