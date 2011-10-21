《综述》美联储官员对是否采取更多宽松举措的争论升温

* 美联储应考虑买入更多抵押支持债券--塔鲁洛

* 美联储当前政策适当--布拉德

* 经济复苏"令人痛苦的"缓慢--皮亚纳尔托

路透纽约10月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的一名高层官员周四表示,美联储应考虑买入更多抵押支持债券,而另外两位官员则认为,美联储当前政策适当.

美联储理事塔鲁洛表示,决策者有"足够的馀地"来采取更多措施.塔鲁洛称应考虑购买抵押支持债券,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三接受华尔街日报采访时也响应了此观点.

不过圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三向记者称,近期经济数据看起来有所改善,"当前货币政策符合形势."克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托亦表示,美联储政策行动"适当".

这些官员的言论表明,美联储官员有关支持经济力度问题的争论升级.美国经济增速尚不足以明显降低持续徘徊于9%附近高位的失业率.

皮亚纳尔托称经济复苏"令人痛苦的"缓慢,且不太可能很快加速,塔鲁洛则将经济复苏比喻为"在烂泥里艰难地前行,偶尔能够遇到一段干燥路面."