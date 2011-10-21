〔中国经济〕确定137项优先发展高技术产业化重点领域,新材料领域最多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月21日电---中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.
发改委等部门发布2011年度优先发展的高技术产业化重点领域指南.十大领域还包括信息、生物、航空航天、先进能源、现代农业、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务等.
"重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业,推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变,应对全球气候变化的新需求."指南称.
指南中包括民用飞机、核电及核燃料循环、大型石化成套设备、汽车关键零部件等具体领域.
与2007年度指南相比,新版指南新增了高技术服务产业和15项重点领域,并删除了八项已基本实现产业化的重点领域.
中国已将新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车七个行业确定为战略性新兴产业.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。