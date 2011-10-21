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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:35 BJT

〔中国经济〕确定137项优先发展高技术产业化重点领域,新材料领域最多

路透北京10月21日电---中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.

发改委等部门发布2011年度优先发展的高技术产业化重点领域指南.十大领域还包括信息、生物、航空航天、先进能源、现代农业、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务等.

"重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业,推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变,应对全球气候变化的新需求."指南称.

指南中包括民用飞机、核电及核燃料循环、大型石化成套设备、汽车关键零部件等具体领域.

与2007年度指南相比,新版指南新增了高技术服务产业和15项重点领域,并删除了八项已基本实现产业化的重点领域.

中国已将新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车七个行业确定为战略性新兴产业.(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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