〔中国人事〕证监会宣布高层变动,黎晓宏出任纪委书记--证监会网站

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月21日电---中国金融资本市场监管层的高层人事变动悄然拉开大幕.证监会官方网站称,经批准黎晓宏接替李小雪,任中国证券监督管理委员会纪委书记.
58岁的黎晓宏曾任华夏证券董事长,中信建投证券董事长,其後担任北京市政府副秘书长及北京市政协副主席.
至于倍受关注的证监会主席人选,市场预期接棒机会较大的包括中国农行(601288.SS)(1288.HK)董事长项俊波.有业内人士对路透表示,证监会主席的任命估计近期就有可能公布.
"这次证监会高层将会有一个大换班,除了主席一职的变化化,好几个副主席的职位也会调整."上述人士提到.
据国内媒体此前报导,证监会现助理姜洋将升任副主席,党委副书记桂敏杰调任国务院法制办主任;纪委书记李小雪赴上市公司协会任职;姚刚赴北京市任职.北京政协副主席黎晓宏接替李小雪.
此外,上交所总经理张育军将调任证监会主席助理;机构部主任黄红元接替张育军;市场部主任谢庚任新三板交易所董事长;稽查局局长刘洪涛任投资者保护基金董事长,庄穆任总经理.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。