〔中国人事〕证监会宣布高层变动,黎晓宏出任纪委书记--证监会网站

路透北京10月21日电---中国金融资本市场监管层的高层人事变动悄然拉开大幕.证监会官方网站称,经批准黎晓宏接替李小雪,任中国证券监督管理委员会纪委书记.

58岁的黎晓宏曾任华夏证券董事长,中信建投证券董事长,其後担任北京市政府副秘书长及北京市政协副主席.

至于倍受关注的证监会主席人选,市场预期接棒机会较大的包括中国农行(601288.SS)(1288.HK)董事长项俊波.有业内人士对路透表示,证监会主席的任命估计近期就有可能公布.

"这次证监会高层将会有一个大换班,除了主席一职的变化化,好几个副主席的职位也会调整."上述人士提到.

据国内媒体此前报导,证监会现助理姜洋将升任副主席,党委副书记桂敏杰调任国务院法制办主任;纪委书记李小雪赴上市公司协会任职;姚刚赴北京市任职.北京政协副主席黎晓宏接替李小雪.

此外,上交所总经理张育军将调任证监会主席助理;机构部主任黄红元接替张育军;市场部主任谢庚任新三板交易所董事长;稽查局局长刘洪涛任投资者保护基金董事长,庄穆任总经理.(完)