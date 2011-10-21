《中国债券市场每日交易备忘》--10月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国国家开发银行至多200亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.42%

交行(601328.SS)至多50亿元10年发行人选择权(5+5)次级债簿记建档,利率申购区间5.55%-5.85%

交行(3328.HK)至多210亿元15年发行人选择权(10+5)次级债簿记建档,利率申购区间5.75%-6.05%

中国北车601299.SS20亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,主承销商中信银行

江西水泥(000789.SZ)4亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,主承销商民生银行和招行

中利科技(002309.SZ)4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,主承销商中信银行

云南建工集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,主承销商国开行

吉林森工(600189.SS)5亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,主承销商光大银行

铜陵有色集团30亿元五年期中期票据(主体评级AA+)招标,主承销商农业银行

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三个月期央票1101080,参考收益率3.1618%

央行200亿元三年期央票1101081,票面利率3.96%

农业发展银行250亿元五年期固息债110417,票面利率4.27%

二重重装601268.SS7亿元一年期短期融资券041152003,票面利率6.73%

江苏康缘集团5亿元一年期短融041158005,票面利率8.50%

中国联通网络通信80亿元一年期短期融资券041151005,票面利率5.78%

中电投集团45亿元一年期短融041161007,票面利率5.98%

方大炭素(600516.SS)5亿元一年期短融041160007,票面利率7.29%

福建能源集团6亿元一年期短融041159005,票面利率6.73%

内蒙古高新控股5亿元一年期短融041159007,票面利率7.29%

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三、缴款:

央行10亿元三个月期央票1101080,发行价99.22元

央行200亿元三年期央票1101081,票面利率3.96%

丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144,票面利率7.71%

三一集团28亿元五年期中票1182282,票面利率6.75%

同方股份(600100.SS)6亿元一年期短融

赛维LDKLDK.N4亿元一年期短融

中国外运(0598.HK)5亿元三年期中票

中材水泥5亿元五年期中票

青海投资集团6亿元一年期短融

南京国资10亿元五年期中票

珠海港控股集团3亿元一年期短融

富通集团4亿元一年期短融

华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融

兖矿集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票

云天化集团5亿元五年期中票

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四、还本付息:

央行60亿元三个月期央票1101054到期兑付,参考收益率3.0801%

奥克斯集团8亿元一年期浮息短融(六个月Shibor基准)1081353到期兑付,基本利差1.13%

亨通集团4亿元一年期短融1081354到期兑付,票面利率3.70%

国开行300亿元三年期固息债090217付息,票面利率2.93%

财政部280亿元五年期固息国债100033付息,票面利率2.91%

宁德国资投资经营公司8亿元七年期固息债1080131付息,票面利率6.25%

上海华谊集团20亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082187付息,票面利率3.94%

长安汽车集团15亿元三年期中票1082188付息,票面利率3.60%

安徽能源集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082189付息,基本利差1.72%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--两位消息人士表示,中国计划和东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)的10个成员国签订协议,在

贸易结算中使用人民币.这是中国欲将人民币推出国门之外进程的另一举措.[ID:nCN1165452]

--据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)至多300亿

元人民币（47亿美元）的次级债预计将于下周发行。[ID:nCN1166316]

--央行公布数据显示,今年9月财政存款馀额为38,160.23亿元人民币,较8月减少(即释放)

3,717.95亿元.该减少数量体现为央行向银行体系的流动性净投放.

中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

============================================================================(完)