《美国上市公司业绩公布日程表》--10月21日-10月28日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
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10/27 Wisconsin Energy Corp (WEC) 0.48 8 0.48
10/27 BMO Waste Management Inc (WM) 0.61 9 0.55
10/27 BMO Xcel Energy Inc (XEL) 0.65 8 0.62
10/27 BMO 艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM) 2.13 19 1.44
10/27 10:00 Dentsply International Inc (XRAY.O) 0.43 11 0.45
10/27 11:00 Zimmer Holdings Inc ZMH 1.03 29 0.96
10/28 BMO Apartment Investment and Management Co (AIV) -0.28 7 -0.25
10/28 BMO Aon Corp (AON) 0.73 19 0.61
10/28 BMO Biogen Idec Inc (BIIB.O) 1.53 22 1.35
10/28 Constellation Energy Group Inc CEG 0.82 7 0.48
10/28 11:30 Rockwell Collins Inc (COL) 1.13 19 0.94
10/28 Coventry Health Care Inc CVH 0.81 18 1.24
10/28 BMO 雪佛龙(Chevron) (CVX) 3.44 18 1.87
10/28 Dominion Resources Inc (D) 0.94 9 1.03
10/28 BMO 固特异轮胎(Goodyear Tire) GT 0.23 9 0.13
10/28 BMO Interpublic Group of Companies Inc (IPG) 0.10 15 0.08
10/28 默克(Merck & Co) (MRK) 0.91 18 0.85
10/28 BMO Newmont Mining Corp (NEM) 1.24 12 1.08
10/28 Nisource Inc (NI) 0.10 6 0.04
10/28 BMO Newell Rubbermaid Inc (NWL) 0.42 14 0.42
10/28 10:00 惠而浦(Whirlpool) (WHR) 2.84 7 2.22
10/28 BMO Weyerhaeuser Co (WY) 0.12 12 0.25
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老