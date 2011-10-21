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公司新闻(中文) | 2011年 10月 21日 星期五 09:17 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月21日-10月28日

16 0.27

10/27 Wisconsin Energy Corp (WEC) 0.48 8 0.48

10/27 BMO Waste Management Inc (WM) 0.61 9 0.55

10/27 BMO Xcel Energy Inc (XEL) 0.65 8 0.62

10/27 BMO 艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM) 2.13 19 1.44

10/27 10:00 Dentsply International Inc (XRAY.O) 0.43 11 0.45

10/27 11:00 Zimmer Holdings Inc ZMH 1.03 29 0.96

10/28 BMO Apartment Investment and Management Co (AIV) -0.28 7 -0.25

10/28 BMO Aon Corp (AON) 0.73 19 0.61

10/28 BMO Biogen Idec Inc (BIIB.O) 1.53 22 1.35

10/28 Constellation Energy Group Inc CEG 0.82 7 0.48

10/28 11:30 Rockwell Collins Inc (COL) 1.13 19 0.94

10/28 Coventry Health Care Inc CVH 0.81 18 1.24

10/28 BMO 雪佛龙(Chevron) (CVX) 3.44 18 1.87

10/28 Dominion Resources Inc (D) 0.94 9 1.03

10/28 BMO 固特异轮胎(Goodyear Tire) GT 0.23 9 0.13

10/28 BMO Interpublic Group of Companies Inc (IPG) 0.10 15 0.08

10/28 默克(Merck & Co) (MRK) 0.91 18 0.85

10/28 BMO Newmont Mining Corp (NEM) 1.24 12 1.08

10/28 Nisource Inc (NI) 0.10 6 0.04

10/28 BMO Newell Rubbermaid Inc (NWL) 0.42 14 0.42

10/28 10:00 惠而浦(Whirlpool) (WHR) 2.84 7 2.22

10/28 BMO Weyerhaeuser Co (WY) 0.12 12 0.25

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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