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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:45 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货微升,关注欧盟峰会

路透东京10月21日电---美国原油期货周五微升,扳回昨日跌幅,此前有关各方分歧严重阻碍欧洲债务危机解决进程的担忧有所缓解.

0000GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货合约CLc1上涨0.24美元,至每桶86.31美元,周四结算价下跌0.22美元.11月合约于周四到期,结算价下跌0.81美元至每桶85.30,因遭遇到期前的清仓压力.

伦敦布兰特12月原油期货合约LCOc1上涨0.15美元,至每桶109.91美元,上日结算价升1.37美元,报每桶109.76美元.

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