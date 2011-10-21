〔国际油市〕NYMEX原油期货微升,关注欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月21日电---美国原油期货周五微升,扳回昨日跌幅,此前有关各方分歧严重阻碍欧洲债务危机解决进程的担忧有所缓解.
0000GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货合约CLc1上涨0.24美元,至每桶86.31美元,周四结算价下跌0.22美元.11月合约于周四到期,结算价下跌0.81美元至每桶85.30,因遭遇到期前的清仓压力.
伦敦布兰特12月原油期货合约LCOc1上涨0.15美元,至每桶109.91美元,上日结算价升1.37美元,报每桶109.76美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。