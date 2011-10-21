《中国股市盘前看点》--10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--香港9月份消费物价指数
--德国10月Ifo企业景气判断指数
**宏观经济及政策面**
--中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.[nCN1166472]
**重点行业和公司**
--尽管欧美债务危机蔓延,全球经济黯然失色,徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团海外业绩仍颇为靓丽;公司董事长王民周四表示,今年集团的海外业务收入预计将突破10亿美元,同比增幅接近翻番. [nCN1163468]
--上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权事宜又有新进展.上海家化(600315.SS)周四公告,意向受让人上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已递交保证金,取得交易资格;而第三家意向受让人上海复星产业投资有限公司已决定终止参与.[nCN1166430]
--化肥出口政策正在酝酿进一步收紧,四季度随时可能出台.可能主要针对部分未受调控或者出口关税较低的小品种.
--国家电监会新闻发言人谭荣尧表示,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.他并预计今後一段时间,煤价仍将维持高位运行并可能进一步上涨,将加剧部分地区的电煤供应紧张局面.
**海外动向**
--美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.道琼工业指数.DJI收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验整数关口2,300点的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。