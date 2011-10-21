〔全球金市〕金价在亚洲市场持稳,欧盟峰会前欧债危机疑虑犹存

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月21日电---金价周五在亚洲市场持稳,在本周欧盟峰会召开前,欧洲出台债务危机解决方案仍存不确定性.金价上日下跌超过1%.
0014GMT,现货金XAU=基本持平于每盎司1,618.31美元,周度跌幅可能达到3.6%,为近一个月来最大周跌幅.
美国期金GCcv1涨0.4%至每盎司1,619.60美元,脱离上日触及的两周低点1,604.7美元.
法国与德国之间存在深刻分歧,可能导致周日的峰会在增强欧元区救援基金问题上难以取得进展.这暗示欧洲领导人距离控制债务危机仍有一段距离.[ID:nCN1166162]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。