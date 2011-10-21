〔全球金市〕金价在亚洲市场持稳,欧盟峰会前欧债危机疑虑犹存

路透新加坡10月21日电---金价周五在亚洲市场持稳,在本周欧盟峰会召开前,欧洲出台债务危机解决方案仍存不确定性.金价上日下跌超过1%.

0014GMT,现货金XAU=基本持平于每盎司1,618.31美元,周度跌幅可能达到3.6%,为近一个月来最大周跌幅.

美国期金GCcv1涨0.4%至每盎司1,619.60美元,脱离上日触及的两周低点1,604.7美元.

法国与德国之间存在深刻分歧,可能导致周日的峰会在增强欧元区救援基金问题上难以取得进展.这暗示欧洲领导人距离控制债务危机仍有一段距离.[ID:nCN1166162]